Москва, , 13:13 — REGNUM Взлом Twitter продемонстрировал конкретные инструменты для фильтрации информации в этой социальной сети. Об этом 16 июля заявил президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич на телеканале «Россия 24».

«Там как раз в сеть утёк скриншот панели управления с показом контента Twitter, где оказалось, мы собственно и так это знали, кнопка для отправки твитов в чёрный список — искусственное закрытие от читателя автора», — заявил Малькевич.

«То есть в ленте подписчиков твиты не появлялись. Здесь мы видим классическую историю, что WeChat и TikTok плохие мессенджеры, они в руках Китая, а есть добрый проверенный Twitter, который контролируется, правда, спецслужбами США — плюс ко всему ещё и это теперь видно из утёкших данных, из утёкших скриншотов — позволяет контролировать ту ленту новостей, которую получает подписчик», — указал он.

Вечером 15 июля аккаунты многих известных людей в Twitter подверглись масштабному взлому с предложениями о заработке на биткоинах.

«Все биткоины, отправленные на адрес ниже, вернутся в двойном размере. Если вы отправите 1000 долларов, я верну 2000 долларов. Делаю это только в течение 30 минут», — сообщалось, например, от лица Илона Маска.