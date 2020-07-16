Душанбе, , 13:12 — REGNUM На участке между Бободжон Гафуровском районом Таджикистана и Лейлекским районом Киргизии установлен тотальный контроль и фактически исключено насанкционированное пересечение госграниц. Об этом 15 июля заявил Зариф Назири — глава Бободжон Гафуровского района.

Он отметил, что такое усиление связано со второй волной распространения коронавирусной инфекции в соседней Киргизии. При том, что в целом, по его словам, усиление пограничного контроля введено ещё с апреля.

Читайте ранее: Таджикистан снова обвиняет Киргизию в провокации на границе

«В основном с сельскими управами соседнего Кыргызстана граничат два наших джамоата — Хистеварз и Овчи Калъача. На 17 существующих переходах границы с целью предупреждения передвижения транспорта и несанкционированного хождения граждан были выкопаны траншеи и установлены круглосуточные посты из числа сотрудников правоохранительных органов, СЭС и пограничников. Мы перекрыли все возможные пути перехода в двух направлениях — со стороны Канибадама и со своей стороны», — цитирует Зарифа Назири «Азия-Плюс».

Кроме того, чиновник рассказал об обеспечении контроля на участках вдоль трассы Ходжент — Канибадам, которая выполняет роль условной границы между населёнными пунктами Таджикистана и Киргизии. Там «усилены профилактические меры» и установлены видеокамеры.