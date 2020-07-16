Тбилиси, , 13:06 — REGNUM Министерство обороны Грузии передаст в собственность военнослужащим и военным пенсионерам порядка 5000 служебных квартир. Об это 16 июля рассказал журналистам после заседания правительства министр обороны страны Ираклий Гарибашвили, сообщает грузинское «Общественное телевидение».

Военное ведомство не успевает обеспечивать военнослужащих-контрактников собственным жильем, и многие из них продолжают жить в служебных квартирах даже после выхода не пенсию. Теперь военные могут приватизировать недвижимость минобороны.

«По всей стране, в Восточной и Западной Грузии, до 5000 квартир на балансе министерства обороны будут узаконены фактическими владельцами», — сказал Гарибашвили.

Он добавил, что проблема с обеспечением военнослужащих жильем в Грузии оставалась нерешенной долгие годы.

Напомним, ранее минобороны Грузии сообщило, что в 2020 году для военнослужащих планируется завершить строительство 660 квартир.

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