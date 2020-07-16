Вашингтон, , 13:00 — REGNUM Президент США Дональд Трамп сделал фотографию, на которой лично рекламирует продукцию компании Goya, производящей консервированные бобы. Об этом сообщает The Business Insider.

На снимке в Овальном кабинете глава Белого дома изображен сидящим за своим столом и одобряюще поднятыми вверх большими пальцами рук. Перед ним на столе разложены продукты питания фирмы Goya — фасоль, кокосовое молоко и шоколадные вафли.

https://www.instagram.com/p/CCrAzKiBFUQ/

Добавим, что дочь американского лидера Иванка Трамп написала в Twitter слова в поддержку пищевой компании Goya Foods. Ранее топ-менеджер компании высказался в пользу президента Дональда Трампа, возможно, это и послужило поводом такого одобрения.

Критики обвинили Иванку Трамп в нарушении федеральных законов об этике, запрещающих федеральным служащим использовать свои должности «для одобрения любого продукта, услуги или предприятия».