Вашингтон, , 12:53 — REGNUM Посольство России в США не обращалось к властям на Аляске с призывом не допустить сноса памятника первому главному правителю русских поселений в Северной Америке Александру Баранову. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, сообщили на странице дипломатического ведомства в Facebook.

«Мы воздержались, чтобы нас в очередной раз не обвинили во вмешательстве во внутренние дела», — ответил посол на соответствующий вопрос журналиста.

Он добавил, что встречался с мэром Ситки, где установлен памятник. «В целом у меня сложилось впечатление, что все с уважением отзывались о наших совместных страницах истории», — сказал Антонов.

Он добавил, что неоднократно поступали предложения о выкупе памятника и его транспортировке в Россию. Однако местные власти решили оставить монумент и переместить его в музей.

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