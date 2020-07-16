Москва, , 12:51 — REGNUM Законопроект, расширяющий возможности открывать спецсчета для капитального ремонта, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июля, об этом сообщил лидер фракции Сергей Миронов.

Предлагается поправками в ст. 176 Жилищного кодекса убрать требования к банкам для открытия спецсчетов на капремонт.

«Действующие нормы содержат весьма жесткие требования к банкам, где ТСЖ или жилищным кооперативам разрешено открывать спецсчета для взносов на проведение капремонта. Так помимо высокого кредитного рейтинга, размер собственных средств кредитного учреждения не может быть менее 250 млрд рублей. Но таким условиям сегодня отвечают всего восемь банков. Это ставит владельцев жилья в сложное положение. Им зачастую приходится идти на невыгодные условия по обслуживанию счетов, а во многих муниципалитетах просто нет отделений этих банков», — уточнил Миронов.

Теперь потребность в жестких требованиях отпала, считает парламентарий.

«Нужно дать возможность собственникам выбирать из куда более широкого числа банков. Поэтому мы предложили оставить одно требование: соответствие установленным ЦБ критериям надежности на основе национальных рейтингов», — сообщил он.

Ранее Госдума приняла закон об обязательном страховании средств на спецсчетах, лимит страховых выплат их владельцам повысился до 10 млн рублей.