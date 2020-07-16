Варшава, , 12:55 — REGNUM Разговор пранкера из России Владимира Кузнецова (также известного под псевдонимом Вован) с президентом Польши Анджеем Дудой является «актом дезинформации с российской стороны». Об этом 16 июля заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в эфире Польского радио.

«Мы оцениваем это как акт дезинформации со стороны России», — заявил глава МИД Польши.

Также Чапутович добавил, что, по его мнению, целью данного розыгрыша было желание посеять рознь между Польшей и Украиной, о чем свидетельствуют вопросы звонившего польскому лидеру.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российский пранкер Владимир Кузнецов позвонил президенту Польши Анджею Дуде с поздравлениями по случаю переизбрания от имени генсека ООН Антониу Гутерреша и обсудил с ним такие вопросы, как судьба памятников солдатам Красной армии в Польше, различия во взглядах на историю с Россией, отношения с Украиной, а затем выложил запись данной беседы в интернет.