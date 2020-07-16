Киев, , 12:48 — REGNUM Национальный совет румын на Украине пожаловался властям своей страны на принудительную украинизацию, которую проводит в настоящий момент официальный Киев.

Об этом 16 июля сообщают украинские СМИ со ссылкой на информацию румынской службы «Радио свобода».

Согласно источнику, обращение организации адресовано ряду госучреждений в Бухаресте — главам парламента и парламентским комитетам, премьеру, президенту и институциям, ответственным за вопросы румын за рубежом и внешней политики.

В заявлении утверждается, что румыны, которых на Украине насчитывается около 500 тысяч и которые являются вторым по величине национальным меньшинством в стране после россиян, «подвергаются хорошо организованному систематизированному процессу принудительной украинизации во всех сферах государственной политики».

Конкретно указывается на нарушение права румын на Украине на образование на родном языке, что является, по мнению совета, «культурно-языковым геноцидом».

Также авторы обращения недовольны проектом административной реформы в Черновицкой области, поскольку сейчас румынская община компактно проживает в четырех районах Черновицкой области, а после админреформы область поделят на 3−4 макрорегиона и румыны в них составят лишь около 10% населения.

Отдельно представители общины критикуют и официальный Бухарест — за недостаточное отстаивание интересов румынской общины на Украине.

ИА REGNUM напоминает, что именно из-за возможности обучения на родном языке Украина при президентстве Порошенко вступила в жесткий конфликт с Венгрией, который продолжается до сих пор. Данный конфликт имеет практические последствия для Украины — блокирование Венгрией целого ряда евроинтеграционных и евроатлантических инициатив.

В мае этого года стало известно, что Болгария предъявила Украине претензии из-за проекта территориально-административной реформы.