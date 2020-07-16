Чебоксары, , 12:40 — REGNUM Главы отдельных муниципалитетов предпочли сложить полномочия «вместо того, чтобы признать, что не справились». Об этом сегодня, 16 июля, заявил врио главы Чувашии Олег Николаев, отвечая на вопрос об увольнениях сити-менеджеров.

В ходе рабочей поездки в Ядринский район руководитель республики особое внимание уделил вопросам благоустройства, оценив изменившийся облик Ядрина. Благоустройство проводилось в рамках республиканской и федеральной программ для малых населенных пунктов, для участия в которых местные власти сумели оперативно и качественно подготовить проект и оформить документы.

Но не все главы администраций смогли сработать также оперативно и качественно. По словам врио главы Чувашии, многие из них дотянули с проектами «до последнего момента, в результате эксперты не успели оценить их вовремя». Он рекомендовал не затягивать с проектами, а готовить их качественно и заранее.

«К осени мы должны показать людям работу. Либо честно сказать, что не справились. Некоторые главы муниципалитетов вместо того, чтобы признать, что не справились, решили написать заявления об уходе. И такие тоже были», — сказал Олег Николаев.

Отметим, что сдача объектов благоустройства, как правило, происходит осенью.

Как сообщало ИА REGNUM, с февраля 2020 года в Чувашии ушли в отставку главы администраций Алатыря, Шумерли, Ядринского, Цивильского, Красночетайского, Марпосадского и Чебоксарского районов.