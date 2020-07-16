Москва, , 12:37 — REGNUM Поездка президента России Владимира Путина в Крым состоится 20 июля. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как пояснил Дмитрий Песков, в рабочих планах главы государства произошли изменения — поездка в Керчь перенесена на понедельник? 20 июля. 16 июля президент проведёт совещание по вопросам бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, поездка Владимира Путина в Крым должна была состояться 16 июля. Было анонсировано участие президента в церемонии закладки новых боевых кораблей на заводе «Залив» в Керчи.

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