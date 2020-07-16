Москва, , 12:37 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин позитивно оценил поручение главы правительства РФ Михаила Мишустина «ликвидировать долги» по подготовке подзаконных нормативных актов.

«Правительство услышало депутатов, и мы считаем, это крайне важно и снимет многие проблемы, остающиеся нерешенными из-за отсутствия подзаконных нормативных актов», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вице-премьер Михаил Мишустин поручил в течение двух месяцев подготовить подзаконные акты, необходимые для того, чтобы принятые законы начали работать.