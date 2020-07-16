Пекин, , 12:38 — REGNUM Власти Китая выражают надежду на то, что торговую сделку с США все ещё можно реализовать. Об этом 16 июля сообщила на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Что касается торгового соглашения с США, то мы, конечно, надеемся, что эта сделка все еще может быть реализована», — заявила официальный представитель китайского МИД.

Также она отметила, что китайская сторона всегда выполняет взятые ею на себя обязательства.

Кроме этого, Чуньин указала, что некоторые политики в США делают постоянные попытки «запугивания и притеснения Китая», что не является полезным для отношений двух стран.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассчитывает, что Китай выполнит свои обязательства по первой фазе торгового соглашения между двумя странами.