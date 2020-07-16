Киев, , 12:35 — REGNUM Народный депутат из фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко вызвала депутата из фракции «Слуга народа» Максима Бужанского на «дуэль».

С таким заявлением Геращенко выступила сегодня, 16 июля, на импровизированном митинге возле Рады, посвященном языковому вопросу, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что ранее предполагалось, что Рада сегодня рассмотрит законопроект, который якобы вернет возможность обучения в школах страны на русском языке. Против этой инициативы резко выступили «патриотические» силы в парламенте, а также часть фракции «Слуга народа». В итоге законопроект просто сняли с рассмотрения. автором инициативы являлся как раз депутат Максим Бужанский.

«Я вызываю господина Бужанского на дуэль. Написать диктант на русском и украинском, и я напишу эти диктанты в тысячи раз лучше, я уверяю», — заявила Геращенко.

Сам Бужанский через социальные сети иронически ответил, что Геращенко наверняка лучше чем он споёт, нарисует рушнык (полотенце — укр.), толкнет ядро, сделает сальто и прыгнет через козла. Однако пока депутат не дал прямого ответа, принимает оли он вызов на диктант.