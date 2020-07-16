Москва, , 12:39 — REGNUM Федеральная служба безопасности (ФСБ) России получила от Службы внешней разведки (СВР) информацию о том, что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов передал Чехии секретную информацию. Об этом рассказал адвокат Сафронова Иван Павлов, сообщает 16 июля ТАСС.

По информации СВР, уточнил юрист, некое лицо, получившее информацию от Сафронова, имеет отношение к чешской спецслужбе. Сообщение об этом подписано генералом этого ведомства.

«Оно подписано генералом без указания фамилии», — сказал Павлов.

Адвокат добавил, что делом Сафронова, которого обвиняют в государственной измене, занимаются десять следователей ФСБ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Павлов рассказал, что за Сафронова поручились десятки руководителей российских СМИ.

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