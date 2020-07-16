Киев, , 12:24 — REGNUM Верховная рада Украины в ходе заседания сегодня, 16 июля, назначила на пост главы Антимонопольного комитета Ольгу Пищанскую.

За ее назначение проголосовали 255 депутатов при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, что 229 голосов дала президентская фракция «Слуга народа». Остальные фракции Рады — «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос» не поддержали назначение.

Напомним, что 3 июля Верховная рада уволила с поста главы комитета Юрия Терентьева. Его освобождение от должности поддержало минимально необходимое количество депутатов — 226. Любопытно, что Терентьев подал заявление об отставке, но быстро отозвал его, однако Верховная рада все равно проголосовала за его увольнение.

Пищанская работала в коммерческих структурах, а с сентября 2019 года занимала пост первого заместителя главы антимонопольного комитета Украины.