Томск, , 12:23 — REGNUM В Томске на основании материалов регионального УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении заместителя мэра города по безопасности и общим вопросам. Как сообщили ИА REGNUM 16 июля в следственном управлении СКР по Томской области, он подозревается в получении должностным лицом взятки в крупном размере (п. «в» ч.5 ст.290 УК).

По предварительным данным, чиновник с 2016 по 2018 годы лично получил от гражданки взятку в крупном размере. Взамен он должен был способствовать «совершению иными должностными лицами действий в пользу взяткодательницы».

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. На рабочем месте и в жилье чиновника проводятся обыски. Допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, по сообщениям местных массмедиа, речь идёт о заммэра по безопасности Евгении Сурикове.

Читайте ранее в этом сюжете: Заместителя мэра Томска задержали по подозрению в получении взятки