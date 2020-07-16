Тбилиси, , 12:37 — REGNUM Минобороны Грузии передаст квартиры, которые находятся на его балансе, в собственность военнослужащим, которые проходят или проходили службу по контракту. Об этом 16 июля заявил премьер-министр страны Георгий Гахария на совещании правительства.

«Министерство обороны приняло решение передать свои ведомственные квартиры в собственность военным, ныне служащим в министерстве обороны, а также бывшим военнослужащим, — сказал глава правительства. — Это должно было быть сделано и раньше, однако решение было принято сегодня».

Премьер-министр добавил, что решение по каждому случаю будет принимать специальная комиссия.

Стоит отметить, что по закону военнослужащих-контрактников в Грузии полагается обеспечивать жильем, но выполнение этого обязательства часто откладывается, и многие военные продолжают стоять в очереди на квартиру, выйдя на пенсию.

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