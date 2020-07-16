Киев, , 12:16 — REGNUM Верховная рада Украины сегодня, 16 июля, назначила на должность главы национального банка страны Кирилла Шевченко.

В ходе обсуждения кандидатуры Шевченко обсуждались некоторые детали его биографии — например, новый глава Нацбанка Украины родился в городе Тула в 1972 году. До обучения в институте несколько лет работал на шахте в Луганской области. Высшее образование Шевченко получил в Харькове и здесь же начал карьеру банкира в 1994 году.

Также стоит отметить, что в 2009 году он был советником на тот момент премьер-министра Юлии Тимошенко.

Последние годы Шевченко работал в «Укргазбанке, с 2015 года занял пост главы правления этого финансового учреждения.

ИА REGNUM напоминает, что за кандидатуру Шевченко проголосовали 332 депутата при 226 необходимых. Нового главу Нацбанка поддержали почти все фракции и ряд внефракционных депутатов, не дали голосов за его назначение только «Голос» и «Европейская солидарность».