Москва, , 12:07 — REGNUM Законопроект о штрафах за нарушение тишины в многоквартирном доме Госдума может обсудить в ходе осенней сессии, сообщил депутат Госдумы Анатолий Выборный («Единая Россия»).

По словам парламентария, на уровне регионов будут устанавливать свое время тишины в зависимости от местных особенностей, среди которых — наступление темноты, пишет «Парламентская газета».

Кроме того, рассчитывает Выборный, в регионах появятся свои подразделения, которые будут реагировать на нарушения, фиксировать их и проводить необходимые экспертизы и проверки.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, согласно законопроекту, в жилых домах запретят шуметь с 23:00 до 7:00. Штраф за нарушение для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. При этом штраф могут выписать более двух раз в месяц.

Нарушением не будут считаться, например, крик ребенка, звук шагов, шум воды в инженерных системах и так далее.

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