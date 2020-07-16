Тбилиси, , 12:06 — REGNUM В Грузии началась государственная программа помощи и реинтеграции для вернувшихся на родину мигрантов. По информации Агентства беженцев, экомигрантов и обеспечения источниками существования, на осуществление этой программы из госбюджета выделено более 500 тысяч лари.

В рамках программы предусмотрены выдача грантов на трудоустройство и создание источников существования, содействие профессиональному образованию, оказание медицинской помощи и обеспечение временным жильем.

В общей сложности, финансирование в рамках этой программы получат 150 вернувшихся на родину мигрантов. Получить грант они смогут как на начало деятельности, так и на расширение уже имеющегося бизнеса. Максимальный размер гранта составит 4000 лари, а прием заявок продлится до 5 августа.

Отметим, что общее число вернувшихся на родину за период пандемии коронавируса граждан Грузии, которые были трудоустроены за рубежом, превышает 13 тысяч человек.