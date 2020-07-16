Анкара, , 12:02 — REGNUM Проводимая Арменией внешняя политики с «обвинениями и клеветой» не пойдет на пользу ни региону Южного Кавказа, ни самой Армении. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Турции на фоне обострения ситуации на азербайджано-армянской границе, сообщает портал Sivas Haber.

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«Этот подход является проявлением менталитета, который создает свою идентичность только на основе одностороннего понимания истории и пытается оправдать свою незаконную агрессию», — отмечено в сообщении.

По мнению турецкого внешнеполитического ведомства, Армения является главным препятствием для установления прочного мира и стабильности в регионе Южного Кавказа, говорится в заявлении МИД Турции.

«Такое двуличное отношение со стороны Армении, которая в течение многих лет осуществляла незаконную оккупацию территорий Азербайджана, ясно и наглядно показывает, кто является главным препятствием для установления прочного мира и стабильности на Южном Кавказе», — говорится в заявлении МИД.

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Дипломаты призывают власти Армении как можно скорее «научиться быть частью решений, а не проблемой на Южном Кавказе».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля на границе Армении и Азербайджана произошло вооруженное столкновение. По заявлению минобороны Азербайджана, подразделения ВС Армении на участке границы в Товузском районе из артиллерийских установок обстреляли позиции азербайджанской армии. В свою очередь в минобороны Армении заявили, что военнослужащие Азербайджана попытались захватить пограничный опорный пункт.

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