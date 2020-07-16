Киев, , 12:05 — REGNUM Верховная рада назначила новым главой Национального банка Украины председателя государственного «Укргазбанка» Кирилла Шевченко, кандидатуру которого на данную должность предложил президент страны Владимир Зеленский. Заседание Рады транслировал 16 июля телеканала «112 Украина».

Также сообщается, что за кандидатуру Шевченко отдали свои голоса 332 народных избранника, при необходимом минимуме в 226 голосов.

«Безусловно, я поддерживаю политику НБУ (Национального банка Украины — ред.), направленную на обеспечение макроэкономической и макрофинансовой стабильности банковской системы», — заявил по поводу своей политики на данном посту, выступая в Раде, сам новый глава Нацбанка.

Кроме этого, он отметил, что инструмент инфляционного таргетирования (режим денежно-кредитной политики, конечная цель которого — ценовая стабильность) для достижения целей макроэкономической стабильности и устойчивого развития страны показал свою эффективность в течение многих лет, однако в современной ситуации он «должен отвечать не только макрофинансовой стабильности, но созданию условий дальнейшего роста экономики».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 15 июля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить на должность главы Нацбанка страны председателя государственного Укргазбанка Кирилла Шевченко.