Москва, , 12:23 — REGNUM Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного суда о заключении под стражу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала до 9 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тюрьма «Лефортово» © A.Savin, WikiCommons

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Апелляционную жалобу на решение суда подали защитники Фургала. Адвокаты просили об избрании меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

Суд счёл доводы защиты несостоятельными и оставили приговор суда первой инстанции в силе. Сергей Фургал пробудет в СИЗО тюрьмы «Лефортово» до 9 сентября.

Губернатора Хабаровского края обвиняют в организации покушений на убийство и убийствах.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Фургал был задержан 9 июля по дороге на работу. В этот же день его конвоировали в Москву, где и предъявили обвинения. Жители Хабаровского края пятый день выходят на несанкционированные акции протеста в поддержку Фургала.

Сам Фургал признался в том, что на него оказывалось давление, чтобы он покинул пост губернатора Хабаровского края.