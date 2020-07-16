Симферополь, , 11:47 — REGNUM На пост министра имущественных и земельных отношений Республики Крым назначена Лариса Кулинич. Указ главы Крыма Сергея Аксёнова от 16 июля опубликован на портале правительства республики.

«Назначить Кулинич Ларису Витальевну на государственную должность Республики Крым — министра имущественных и земельных отношений Республики Крым на срок полномочий Главы Республики Крым», — говорится в тексте указа.

Министерством имущественных и земельных отношений ранее руководила Анна Анюхина, которая в июне 2020 года заняла должность вице-премьера правительства Крыма. Лариса Кулинич ранее занимала пост первого заместителя главы министерства имущественных и земельных отношений и исполняла обязанности министра после повышения Анюхиной.