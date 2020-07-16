Пекин, , 11:34 — REGNUM Намерение Китая прекратить поставки ресурсов, включая редкоземельные металлы, которые необходимы для производственной деятельности американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, может вызвать стагнацию авиационной отрасли Соединенных Штатов, передаёт китайский военный портал mil.news.sina.com.

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Как сообщается в статье Global Times, Китай является крупнейшим в мире экспортером редкоземельных элементов. При этом по их импорту в США КНР занимает 80% рынка. Издание отмечает, что на редкоземельных материалах основана конструкция многих ключевых продуктов Lockheed Martin, включая истребители F-35 и ракеты Patriot.

В свою очередь Китай намерен исключить Lockheed Martin из цепочки поставок, ограничив экспорт неметаллов, металлов и минералов, включая редкоземельные элементы. Также не исключено, что в рамках санкций другие производители компонентов и системные дизайнеры, связанные с Китаем, также могут быть ограничены в ведении бизнеса с Lockheed Martin.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил о решении Китая ввести санкции в отношении Lockheed Martin. Причиной такого шага стала возможная оружейная сделка Вашингтона с Тайванем. Речь идёт о поставках оборудования для модернизации зенитно-ракетных комплексов Patriot PAC-3 на сумму $620 млн.