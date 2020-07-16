Вашингтон, , 11:28 — REGNUM Администрация президент США Дональда Трампа рассматривает возможность достижения «прорыва» в процессе урегулирования своих взаимоотношений с Северной Кореей до выборов, заявил старший эксперт по вопросам Корейского полуострова в Центре национальных интересов Гарри Казианис 16 июля в статье для The American Conservative.

Идея очередной встречи Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына заключается в том, чтобы добиться конкретных результатов, выгодных для обеих сторон. Трампу, в частности, необходимо то или иное достижение, которое бы его основной противник в президентской гонке Джо Байден не смог назвать слабым. Как отмечают источники в Белом доме, на сегодняшний день рассматривается возможность «целевого пакета снятия санкций» в обмен на демонтаж одного или нескольких ядерных объектов в КНР, а также введение официального моратория на прекращение ядерных и ракетных испытаний. Кроме того, как подчеркнули источники в Государственном департаменте, Вашингтон заинтересован в том, что Пхеньян пошел замораживание производства ядерного оружия и ракет, а также наработки делящихся материалов.

Многие эксперты, занимающиеся Северной Кореей, заметят, что такой предполагаемый подход Вашингтона во многом схож с большим числом прежних попыток добиться ядерного разоружения КНДР. Так, после саммита в Ханое Пхеньян должен был отказаться от одного из своих ядерных комплексов в обмен на снятие наиболее жестких санкций ООН. Источники, с которыми общался Казианис, утверждают, что с таким предложением Белый дом выступает за тем, чтобы понять, к снятию каких санкций руководство КНДР стремится больше всего.

Помимо ядерного оружия КНДР, предметом, представляющим интерес для обеих сторон, является достижение мира между Северной и Южной Кореей.

«Окончание Корейской войны не только помогло бы Трампу достигнуть важной исторической вехи, но и стало чем-то, что — если подгадать момент, скажем, в октябре, — но и поспособствовало бы склонению чаши весов в нашу пользу, с чем демократы ничего не смогли бы поделать», — подчеркнул один из членов предвыборного штаба Трампа.

«Как можно противостоять заключению мира? Никак. В противном случае тебя посчитают человеком, который либо не умеет проигрывать, либо просто завидует», — добавил он.

Хотя в целом перспективы проведения такого саммита и заключения соглашения и внушают оптимизм, чиновники в Белом доме признают, что руководство КНДР может не пойти на переговоры, прекрасно понимая, что шанс Трампа не переизбрание не особенно велики.

«Может получиться так, что мы выступим с конкретным и убедительным предложением для Северной Кореи, которое будет очевидным образом в их интересах, и так и не услышать их ответа», — заявил чиновник Государственного департамента, подчеркнув, что такие вещи нередки в отношениях с КНДР.

Напомним, на возможность очередной встречи президента США и лидера КНДР перед американскими президентскими выборами указал ранее и бывший советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон в интервью газете Nikkei. По его мнению, наиболее вероятная дата такой встречи может выпасть на октябрь.