Иерусалим, , 11:26 — REGNUM Временный реабилитационный центр в Чечне предложила построить израильская общественная организация «Шах-Даг», сообщили на сайте организации.

В реабилитационном центре предлагается разместить беженцев-мусульман из стран Африки. В «Шах-Даг» отметили, что в Израиле находится 150 тыс. выходцев из Африки.

Организация предлагает вывозить выходцев из Африки в реабилитационный центр в российских регионах Северного Кавказа, а затем отправлять их обратно домой. Соответствующее предложение направлено главам регионов, в том числе главе Чечни Рамзану Кадырову.

Отмечается, что израильская сторона берет на себя строительство центра, а также отправку беженцев в Африку.