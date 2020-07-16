Баку, , 11:22 — REGNUM В начале 1990-х годов в кабинете президента Азербайджана каждый день ели колбасу и пили водку, после чего тогдашний президент просыпался в 12 часов. Об этом 16 июля заявил глава республики Ильхам Алиев.

«Сейчас не начало 1990-х годов. Несчастье тогдашней власти Азербайджана заключалось в том, что она бежала от таких грязных, презренных, трусливых, продажных дезертиров, как Народный фронт. Дезертиров, которые спустя год оставили власть и бежали», — цитирует Алиева Minval.az.

«Ежедневно в кабинете президента ели колбасу и пили водку, каждый день, с ночи до утра. После этого тогдашний президент просыпался в 12 часов. А в 5 часов снова колбаса и водка», — добавил Алиев.

Напомним, президентом Азербайджана в 1992—1993 годах был представитель Народного фронта Абульфаз Эльчибей.