Кострома, , 11:19 — REGNUM В Костроме проходит выездное заседание комитета Совета Федераций по бюджету и финансовым рынкам, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации области.

Первый заместитель Министра финансов Российской Федерации Леонид Горнин Minfin.ru

Центральная тема встречи — доклад первого заместителя Министра финансов РФ Леонида Горнина. На встрече в администрации региона также присутствует губернатор Костромской области Сергей Ситников, представители Минтранспорта, Минпромторга, Счетной палаты, Центробанка, Совета Федерации и заместитель губернатора Вологодской области Валентина Артамонова.

Об итогах встречи и решениях, принятых на выездном заседании общественности сообщает сегодня.