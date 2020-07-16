Москва, , 11:05 — REGNUM Законопроект о штрафах до 15 млн рублей за отказ удалить по требованию закона информацию с сайтов, в том числе с призывами к экстремизму внесли в Госдуму депутаты Сергей Боярский и Александр Хинштейн, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июля.

Парламентарии предлагают установить штрафы в размере до 15 млн рублей за невыполнение требований — речь идет о повторном игнорировании требований юрлицами.

Прежде всего, парламентарии намерены дать возможность штрафовать YouTube, Twitter, Instagram, Facebook.

Сейчас провайдеры хостинга, владельцы сайтов, владельцы информационных ресурсов в интернете обязаны предпринимать меры по ограничению доступа и (или) удалению информации, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено, и иной неправомерно распространяющейся информации. Но какой-либо ответственности за неисполнение указанных требований федерального закона для вышеперечисленных физических и юридических лиц не установлено, указали парламентарии.

Удалению подлежит информация, содержащая призывы к осуществлению экстремистской деятельности, материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних или объявления о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера, информация о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, местах их приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих растений.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал нереализуемым законопроект о разблокировке Telegram.