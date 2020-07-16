Поти, Грузия, , 11:04 — REGNUM Посол США в Грузии Келли Дегнан посетила военно-морскую базу береговой охраны в Поти. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба американского посольства в Тбилиси.

По данным диппредставительства, дипломат поднялась на борт одного из семи военных катеров, которые Грузии передали из США.

«Члены береговой охраны проинформировали посла о прогрессе в совместимости с союзниками по НАТО, отметив, что на сегодня 280 сотрудников береговой охраны прошли тренинг самого высокого уровня в США», — говорится в сообщении дипломатического представительства.

Также, по данным посольства, в Поти Дегнан посетила грузино-американскую компанию «Терминал PACE». Отмечается, что вскоре ее планируется расширить на кредит в размере $50 млн, предоставленных Вашингтоном.

Напомним, в порты Грузии регулярно заходят военные корабли США и других стран НАТО, когда находятся в Черном море.

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