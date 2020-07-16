Оклахома-сити, США, , 10:51 — REGNUM Популярный американский исполнитель в стиле рэп Канье Уэст зарегистрирован в качестве кандидата на выборах президента США в избирательной комиссии штата Оклахома. Об этом 16 июля сообщает избирком Оклахомы.

При этом 15 июля было крайним сроком для подачи необходимых для регистрации документов, чтобы зарегистрироваться независимым кандидатом в штате Оклахома. Рэпер успел подать в избирком необходимые документы, а также заплатить регистрационный сбор в размере $35 тыс.

Также в сообщении избиркома указывается, что Канье Уэст намерен представлять партию BDY (Birthday Party, что переводится и как «Партия дня рождения», и как «Вечеринка по случаю дня рождения»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее рэпер Канье Уэст обратился в Федеральную избирательную комиссию США, заполнив форму для регистрации кандидатом для участия в президентских выборах.