Женева, Швейцария, , 10:46 — REGNUM Постоянный представитель Индонезии при Организации Объединенных Наций в Женеве Хасан Клейб обратился к правительству Индонезии и предпринимателям по производству пальмового масла с просьбой предоставить научные доказательства для противодействия негативному имиджу пальмового масла в Европейском союзе (ЕС), сообщает Antara.

«Кажется, что проблема пальмового масла имеет тенденцию к распространению и не полностью основана на научных данных. Мы должны дать научные доказательства, что пальмовое масло не нанесет ущерб здоровью», — отметил представитель Индонезии при ООН в Женеве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мухаммадия, старейшая мусульманская организация в Индонезии, приветствовала решение Турции об обращении собора Святой Софии в мечеть.

Подробнее в материале: Мусульмане Индонезии поддерживают превращение собора Святой Софии в мечеть

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