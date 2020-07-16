Уфа, , 10:48 — REGNUM Закон, который ускорит получения жилья обманутыми дольщиками, вступил в силу в Башкирии. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба госсобрания республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, законом исключается требование к минимальной площади жилого дома в десять тысяч квадратных метров, который строится в рамках проекта и часть квартир в котором будет предоставлено обманутым дольщикам.

Отмечается, что данное ограничение было введено в 2017 году для снижения рисков и отсечения неблагонадежных застройщиков. Но жизнь показала, что в небольших городах норма с ограничением площади не работает.

По словам председателя госсбрания Башкирии Константина Толкачева, в малых городах обычно не возводятся крупные жилые комплексы, поэтому найти инвесторов на такие проекты очень сложно. Это привело к тому, что проблема обманутых дольщиков практически не решается. Именно поэтому и были сняты эти ограничения. Потому, что целью является сделать норму рабочей, чтобы обманутые граждане получали жилье, отметил он.

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