Сеул, , 11:24 — REGNUM 15 июля лидеры восьми стран, включая главу Южной Кореи, опубликовали совместное обращение в газете The Washington Post, в котором выступили за равный доступ к вакцине от коронавируса и призвали мировое сообщество дать обещание приложить усилия для обеспечения её справедливого распределения во всем мире.

Известно, что помимо президента Южной Кореи с заявлением выступили премьер-министр Канады, президент Эфиопии, премьер-министр Новой Зеландии, президент ЮАР, премьер-министр Испании, премьер-министр Швеции и премьер-министр Туниса.

В обращении лидеров ряда стран приводятся слова генсекретаря ООН Антониу Гутерреша о том, что ни одна страна в одиночку не способна справиться с пандемией.

Главы восьми стран подчеркнули, что вакцина — самый верный способ положить конец эпидемии, однако для этого необходимо, чтобы у всех стран был равный доступ к ней.

Они также выразили надежду на то, что в ближайшее время подтвердится эффективность и безопасность одной или нескольких вакцин от коронавируса из порядка 200 образцов, находящихся в разработке, а также отметили, что для скоординированного распределения вакцины необходимо создать многосторонний механизм, обеспечивающий взаимное доверие и прозрачность.