Москва, , 10:07 — REGNUM Законопроект о штрафах до 4 млн рублей за отказ сайтов удалить по требованию закона информацию, в том числе с призывами к экстремизму, внесли в Госдуму депутаты Сергей Боярский и Александр Хинштейн, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июля.

Авторы обратили внимание на то, что провайдеры хостинга, владельцы сайтов, владельцы информационных ресурсов в интернете обязаны предпринимать меры по ограничению доступа и (или) удалению информации, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено, и иной неправомерно распространяющейся информации. Но какой-либо ответственности за неисполнение указанных требований федерального закона для вышеперечисленных физических и юридических лиц не установлено, что порождает правовую неопределенность и создает условия, способствующие нарушению законодательства.

В этой связи они предлагают установить штрафы в размере до 4 млн рублей за невыполнение требований норм.

Согласно данным Роскомнадзора, по состоянию на апрель 2020 года выявлено порядка 20 тыс. фактов неудаления запрещенной к распространению информации. Из представленной Роскомнадзором статистики следует, что зачастую требования законодательства нарушаются крупными интернет-ресурсами, зарегистрированными за пределами Российской Федерации. Так, с интернет-ресурса YouTube, вопреки требованиям Роскомнадзора, к апрелю 2020 года не удалено 10 482 страницы URL с запрещенной информацией, с ресурса Twitter — 1462 URL, с ресурса Instagram — 1435 URL, с Facebook — 362 URL, приводят они цифры.