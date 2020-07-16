16 Июля
 
10:20

Вертолетоносцы типа «Мистраль» будут впервые заложены на заводе «Залив» в Керчи, церемония состоится 16 июля при участии президента РФ Владимира Путина.

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10:10

Владимир Путин приедет в Крым

Церемония закладки боевых кораблей для Военно-морского флота состоится на судостроительном заводе «Залив» в Керчи. На предприятии будет организована видеоконференция Владимира Путина с другими судостроительными комплексами, в частности «Севмаш» и «Северная верфь».