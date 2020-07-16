Церемония закладки боевых кораблей для Военно-морского флота состоится на судостроительном заводе «Залив» в Керчи. На предприятии будет организована видеоконференция Владимира Путина с другими судостроительными комплексами, в частности «Севмаш» и «Северная верфь».