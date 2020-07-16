Париж, 16 июля 2020, 09:56 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс получил широкое одобрение со стороны членов Национальной ассамблеи во время представления плана нового правительства страны, сообщает Le Figaro.
Известно, что голоса в Национальной ассамблее Франции распределились следующим образом: 345 голосов за, 177 голосов против и 43 воздержались.
«Эта уверенность обязывает нас, работать!», — заявил глава правительства сразу после объявления результата.
К сравнению, бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп получил одобрение 370 депутатов Национальной ассамблее в июле 2017 года, представляя свой план будущей политики правительства страны.
Напомним, новый премьер-министр Франции Жан Кастекс выступил с речью по общей политике через десять дней после своего назначения на пост главы правительства.
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