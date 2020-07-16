Самара, , 10:01 — REGNUM Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с руководством компании «Электрощит Самара» в лице гендиректора управляющей организации Владимира Шатунина и главой компании Schneider Electric в России и СНГ Йоханом Вандерплаетсе. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, на встречи обсуждались вопросы развития самарского предприятия.

По словам Азарова, компания «Электрощит Самара» включена в список системообразующих предприятий России, является флагманом экономики Самарской области и крупнейшим работодателем региона. Предприятие выпускает высокотехнологичную продукцию, которая востребована и в России, и за рубежом. Правительство региона будет поддерживать, и сопровождать компанию.

По словам главы Schneider Electric в России и СНГ Вандерплаетсе, в условиях пандемии коронавируса на предприятии разработали трехэтапный план работы. Первый этап — это острый период пандемии, когда сотрудники работали удаленно. И этот этап уже прошел. В настоящее время предприятие находится на втором этапе — восстановление бизнеса. После этого, на третьем этапе, компания будет обновляться. На этом этапе планируется внедрить автоматизацию и цифровизацию в производственный процесс.

По его словам, на предприятии рассматривают возможность установления смешанного графика работы, когда некоторые сотрудники будут три дня в неделю работать в офисе, а остальные дни — удаленно.

По словам гендиректор управляющей организации Владимира Шатунина, в первом полугодии текущего года выручка от реализации продукции осталась на уровне аналогичного периода 2019 года. В компании зафиксирована прибыль. Кроме этого, в первом квартале 2020 года предприятие «Электрощит Самара» вышло в лидеры на рынке альтернативной энергетики и удерживает эту позицию.

Руководство компании рассчитывает, что по итогам 2020 года удастся показать рост по отгруженным товарам не менее чем на пять процентов, а в следующем году увеличение прибыли продолжится за счет повышения эффективности производства и увеличения заказов.

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