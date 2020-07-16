Париж, , 09:29 — REGNUM Сенат Франции (верхняя палата парламента) рассмотрит третий бюджетный план для борьбы с кризисом, вызванным эпидемией, сообщает Le Figaro.

Известно, что третий законопроект о внесении поправок в финансовую систему предусматривает, в частности, 45 млрд евро для поддержки сферы туризма, автомобильной и авиастроительной промышленности.

Законопроект ранее был принят большинством голосов в первом чтении в Национальной ассамблее Франции (нижней палате парламента).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, через две недели после своего назначения глава правительства Франции Жан Кастекс представил план нового правительства страны.

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