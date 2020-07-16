Москва, , 09:50 — REGNUM Депутат Государственной думы от Красноярского края Раиса Кармазина («Единая Россия») выразила протест против передачи выплат компании «Норильский никель» за аварию под Норильском, которая привела к огромному экологическому ущербу природе региона, в федеральный бюджет.

По словам депутата, в соответствии с поправками в бюджетный кодекс, которые 15 июля во втором чтении приняла Госдума, вся сумма штрафа «Норникеля» в размере 148 млрд рублей должна быть передана в федеральный бюджет. По действующему правилу она была бы зачислена «по месту причинения вреда» — в бюджет Красноярского края.

Кармазина при этом отметила, что принятые во втором чтении поправки в принципе не противоречат федеральному законодательству, поскольку Водный кодекс относит все водные объекты (за исключением прудов и карьеров) к федеральной собственности. Тем не менее, считает депутат, решение забрать эти средства на федеральный уровень может породить целый ряд проблем, в числе которых выпадение доходов местного бюджета от недополучения налогов с «Норникеля» и целевое расходование штрафа на устранение экологических последствий.

«Значит эти средства должны быть «окрашены». Должен быть создан специальный целевой счёт на устранение всех последствий аварии. На заседании я обратилась к министру экологии и замминистру финансов, чтобы к третьему чтению у нас появились постановления правительства по этим двум обозначенным проблемным вопросам», — заявила Кармазина.

Отмечается, что в данном вопросе единство проявили все депутаты от Красноярского края, вне зависимости от партийной принадлежности.

Напомним, что ранее представитель края в Совете Федерации Андрей Клишас поставил вопрос о механизме законодательной защиты от бюджетных потерь в подобной ситуации для любого региона. А председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила разобраться с этой ситуацией трём комитетам.

Вместе с тем Госдума намерена обсудить поправки в третьем чтении на заседании 21 июля. Одновременно парламентарии примут постановление, где будет поручено правительству РФ направить штраф «Норникеля» на ликвидацию последствий ЧП, со своей стороны Госдума проконтролирует финансирование и выполнение.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума при обсуждении во втором чтении поправок в Бюджетный кодекс приняла нормы о зачислении в федеральный бюджет в полном объёме средств штрафов за причиненный вред водным объектам. Данные поправки были инициированы правительством РФ после ЧП с разливом нефтепродуктов в Норильске.

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