Вашингтон, , 09:32 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не имеет последовательной и скоординированной политики в отношении Китая, заявил бывший помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Его мнение опубликовано 16 июля ведущей японской деловой газетой Nikkei.

По его словам, у администрации Трампа не было последовательной политики по Китаю из-за того, что американский лидер смотрел на отношения с этой страной «через экономическую призму», с упором на торговлю. Однако и торговая политика не была скоординированной, что не позволяло в полной мере учитывать неэкономические факторы, например, действия Китая в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях и усиление военного потенциала.

Болтон полагает также, что жёсткая позиция по отношению к КНР, которую Трамп занял сейчас, связана в большей степени с пандемией коронавируса, а не с ситуацией в Гонконге. Это Трампу политически выгодно, однако неизвестно, изменится ли его позиция в случае, если он останется президентом на второй срок.

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