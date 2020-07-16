Сеул, , 08:55 — REGNUM Южная Корея окажет помощь 32 странам в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, власти намерены поставить в 18 стран Центральной и Южной Америки, включая Бразилию, а также Ирак и Афганистан, защитные маски и наборы для диагностики коронавируса на общую сумму $12 млн.

Известно, что гуманитарную помощь у Южной Кореи запросили 108 стран, среди которых 22 страны Азиатско-Тихоокеанского региона, 14 стран Европы и Центральная Азия, 25 стран Америки и 47 стран Африки и Ближнего Востока.

Общий размер помощи данным странам оценивается в $53 млн.