Екатеринбург, , 08:44 — REGNUM Свердловскую область снова предлагают лишить имени революционера-большевика Якова Свердлова. Об этом пишут СМИ.

В частности, с такой инициативой выступила глава наблюдательного совета одного из благотворительных фондов Анна Громова. Своё мнение она высказала на межрегиональной конференции под названием «Музейно-просветительские Свято-Елисаветинские чтения. Выдающиеся благотворители и меценаты. Вчера и сегодня», пишет РИА Новости.

По её словам, история Урала созидательная, однако говорить о созидательной — значит и исключить моменты разрыва исторического сознания. В частности, она заявила о том, что «Екатеринбург, замечательный уральский край, носит имя Свердлова». Также спикер выразила заботу о свердловской молодёжи и отметила, что не хочет, чтобы юноши и девушки Среднего Урала воспринимали свою жизнь, а также свою жизненную траекторию «как ссыльный тракт».

Отметим, предложения о переименовании Свердловской области появляются в СМИ и блогах регулярно. Они исходят в том числе и от граждан, которые никакого отношения не имеют к Среднему Уралу. Более того, порой такие инициативы совпадают с непростым периодом в экономике страны и, по мнению части свердловчан, делаются для того, чтобы отвлечь внимание населения от более важных проблем.

Свердловская область получила своё название в 1934 году, после разделения Уральской области на несколько регионов. Именно свердловчане ковали Победу в тылу во время Великой Отечественной войны и громили врага на полях сражений. После прихода к власти «демократических» сил неоднократно звучали призывы переименовать регион, но дальше слов дела так и не ушли.