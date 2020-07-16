Париж, , 08:39 — REGNUM Через две недели после своего назначения глава правительства Франции Жан Кастекс представил план нового правительства страны, сообщает Le Figaro.

Премьер-министр Франции выразил желание «усилить превентивные действия» в отношении борьбы с коронавирусом. По его словам, это «лучший способ подготовиться ко второй волне эпидемии» и «избежать строгие формы изоляции».

Жан Кастекс разъяснил условия плана восстановления экономики страны в размере 100 млрд евро, предоставленного исполнительной властью. Правительство страны выделит сфере занятости 38 млрд евро, промышленному сектору 40 млрд евро и на экологический переход пойдет 20 млрд евро.

«Борьба с безработицей и сохранение рабочих мест: это будут абсолютные приоритеты правительства на следующие 18 месяцев», — отметил Жан Кастекс во время выступления в Национальной ассамблее Франции.

Говоря о пенсионной реформе, премьер-министр завил, что кризис больше, чем когда-либо, призывает к достижению целей в отношении более справедливой системы, особенно для женщин и работников с низкими доходами.

Жан Кастекс приветствовал результаты подписанного соглашения в области здравоохранения, которое позволит «каждой медсестре зарабатывать с 2021 года не менее 200 евро в месяц». Власти Франции выделили 13 млрд евро для погашения долгов больниц и 6 млрд евро дополнительных инвестиций в систему здравоохранения страны.

Премьер-министр объявил, что «с начала учебного года питание в университетских столовых будет составлять 1 евро для студентов со стипендией», по сравнению с 3,30 евро в настоящее время. Таким образом, эта мера должна затронуть почти 716 000 студентов.

Жан Кастекс заявил, что борьба с радикальным исламом остается «главной заботой» правительства. Как таковой, законопроект «против сепаратизма» будет представлен в Совете министров.

Во время своего выступления премьер-министр страны объявил о создании «пятой ветви» социального обеспечения, посвященной «несамостоятельности». Этот орган будет покрывать риски, связанные с потерей самостоятельности и инвалидностью. До этого социальное обеспечение включало четыре отрасли: болезнь, старость, семья, несчастные случаи на производстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции заявил онамерении ввести должность «сопредельный судья»на всей территории страны для решения «повседневных проблем».

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