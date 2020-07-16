Вашингтон, , 08:43 — REGNUM До $325 тыс. готов выделить Госдепартамент США некоммерческим организациям (НКО), которые помогут «укреплению связей» между американцами и гражданами Сербии. Об этом говорится в документах американского ведомства, сообщает 16 июля RT.

Власти США стремятся укрепить двусторонние отношения с Сербией и ознакомить сербскую общественность с американскими ценностями и культурой. В Госдепартаменте утверждают также, что хотят помочь сербам укрепить демократию и права человека, развивать экономику и продвигаться к вступлению в ЕС,

Грант предназначен для НКО в обеих странах, организаций гражданского общества и госучреждений, приём заявок на него открыт до 30 августа. В этот период американское посольство в Белграде также проводит конкурс проектов, направленных на изучение английского языка, на эту программу выделяется еще $170 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае внешнеполитическое ведомство США обещало выделить до $220 тыс. на подготовку сербских журналистов.

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