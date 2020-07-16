Вашингтон, 16 июля 2020, 08:26 — REGNUM Очередная встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться перед американскими президентскими выборами, заявил бывший советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон в интервью газете Nikkei.
По его мнению, наиболее вероятная дата такой встречи может выпасть на октябрь.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля госсекретарь США Майк Помпео назвал низкими шансы на встречу американского и северокорейского лидеров до президентских выборов в США, поскольку до голосования осталось всего несколько месяцев.
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