Вашингтон, , 08:26 — REGNUM Очередная встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться перед американскими президентскими выборами, заявил бывший советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон в интервью газете Nikkei.

По его мнению, наиболее вероятная дата такой встречи может выпасть на октябрь.

Джон Болтон «Считаю, что так называемые «октябрьские сюрпризы» очень возможны. Есть шансы для четвертой встречи с Ким Чен Ыном».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля госсекретарь США Майк Помпео назвал низкими шансы на встречу американского и северокорейского лидеров до президентских выборов в США, поскольку до голосования осталось всего несколько месяцев.

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