Баку, , 08:24 — REGNUM На азербайджано-армянской границе в Товузском районе сохраняется напряженная обстановка, сообщили 16 июля в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

По данным оборонного ведомства, с 16 июля вооруженные силы Армении атаковали позиции азербайджанских военных. В минобороны Азербайджана заявили, что обстреляны сёла Агдам, Дондар, Гушчу и Вахидли.

«В настоящее время на этом направлении идет бой», — говорится в сообщении. Отмечается, что среди мирного населения нет пострадавших.

Напомним, 15 июля в министерстве обороны Армении сообщили, что на границе с Азербайджаном ранены десять военнослужащих. Один человек находится в крайне тяжелом состоянии, пять — в тяжелом.

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