Бангкок, , 07:56 — REGNUM Заявление об отставке подали пять представителей правительства Таиланда. Об этом они сообщили 16 июля в ходе пресс-конференции.

Свои посты решили покинуть вице-премьер Таиланда Сомкит Чатусипитак, министр финансов королевства Уттама Саванаяана, глава минэнерго страны Сонтират Сонтичиравонг, министр высшего образования, науки, исследований и инноваций Сувит Мэсинси, а также заместитель генсека администрации главы таиландского правительства Кобсак Поотракул.

Чиновники заявили, что на этот шаг они пошли по собственному желанию, которое связано, в том числе и с состоянием здоровья вице-премьера Чатусипитака.

Напомним, 9 июля Уттама Саванаяана, Сонтират Сонтичиравонг, Сувит Мэсинси и Кобсак Поотракул заявили о своем выходе из правящей партии «Народная государственная сила».