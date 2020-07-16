Джакарта, , 07:48 — REGNUM В Индонезии для контроля над перемещением иностранцев по стране предполагают ввести специальный QR-код. Об этом 16 июля сообщает газета The Jakarta Post.

Издание отмечает, что нормативный документ, подготовленный министерством юстиции и по правам человека, уже представлен на утверждение президенту Джоко Видодо.

По словам главы иммиграционного департамента ведомства Джони Гинтинга, данная «система разрабатывается в том числе для контроля за иностранцами, которые нелегально пытаются скрыться в Индонезии». Для этого в паспорт или визу будет вклеиваться уникальный QR-код, после чего «в любом месте можно будет отслеживать перемещения иностранных граждан, в том числе при заселении в гостиницы, походах в рестораны, магазины, при покупках билетов на междугородный транспорт и в других ситуациях».

В числе инициаторов нововведения упоминаются министерства обороны, внутренних дел, труда и Генеральная прокуратура страны.

Издание также приводит высказывание главы частного агентства «Форум по кибербезопасности Индонезии» Арди Сутэджа, считающего, что, несмотря на уже достаточно длительное время использования QR-кодов в удостоверениях личности граждан Индонезии, «многие иностранцы могут опасаться за сохранность персональных данных и нарушения приватности, что особенно касается туристов».